SON DAKİKA HABERİ: Sebze meyve halinde iğrenç olay! O sapık sınır dışı edildi...

KISA SÜREDE YAKALANDI



Olayın fark edilmesi sonrasında Sebze ve Meyve Hali yetkilileri görüntüler ile birlikte durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekiplerce izlenen görüntü ve yapılan araştırmalar neticesi köpeğe taciz eden şahıs yakalandı.