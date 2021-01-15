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SON DAKİKA HABERİ: Sebze meyve halinde iğrenç olay! O sapık sınır dışı edildi...

'da geçtiğimiz günlerde sebze meyve halinde mide bulandıran bir olay yaşanmıştı. Yabancı uyruklu bir şahıs, sokak köpeğine cinsel saldırıda bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise dehşete düşürdü. Son dakika haberine göre polis ekiplerince yakalanan o sapık sınır dışı edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 12:02 Son Güncelleme: 15.1.2021 12:31 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sebze meyve halinde iğrenç olay! O sapık sınır dışı edildi...

Mide bulandıran olay, geçtiğimiz günlerde Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sokak köpeğine cinsel tacizde bulundu. Mide bulandıran anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Yerde yatan sokak köpeğinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvanı taciz etmeye başladığı görüntülere yansıdı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın fark edilmesi sonrasında Sebze ve Meyve Hali yetkilileri görüntüler ile birlikte durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekiplerce izlenen görüntü ve yapılan araştırmalar neticesi köpeğe taciz eden şahıs yakalandı.

O SAPIK SINIR DIŞI EDİLDİ

Son dakika haberine göre şahıs, hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Sebze ve Meyve Hali yetkilileri ise konudan dolayı yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, şahsın halle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi.

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SON DAKİKA HABERİ: Sebze meyve halinde iğrenç olay! O sapık sınır dışı edildi...
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