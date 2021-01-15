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: Yola çıkacaklar dikkat! 'da trafik durma noktasında!

: ’da, haftanın son gününde işten çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ’da mesai bitiminde trafik ve insan yoğunluğu kameraya yansırken, İBB’nin uygulaması üzerinden trafik yüzde 62'ye ulaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 18:31 Son Güncelleme: 15.1.2021 18:59 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik durma noktasında!

İstanbul'da, haftanın son gününde işten çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ'da mesai bitiminde trafik ve insan yoğunluğu kameraya yansırken, İBB'nin uygulaması üzerinden trafik yüzde 62'ye ulaştı.


İstanbul'da, haftanın son gününde mesaiyi bitiren vatandaşlar evlerine gitmek için yola koyuldu.

İşten çıkan vatandaşlar trafikte ve toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine ulaştı. Cevizlibağ'da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.

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SON DAKİKA HABERİ: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik durma noktasında!
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