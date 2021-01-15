SON DAKİKA HABERİ: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik durma noktasında!

Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine ulaştı. Cevizlibağ'da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.