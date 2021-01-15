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SON DAKİKA HABERLER! İnternette 'jigolo' ilanları veriyorlardı! Milyonluk vurgun yapan 7 kişi yakalandı...

Son dakika... ’da internet üzerinden “jigolo” ilanları paylaşarak kolay şekilde para kazanma vaadinde bulunan 7 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin onlarca kişiyi bu yolla dolandırarak yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Adreste yapılan aramalarda ise onlarca cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi. O anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.1.2021 15:53 Son Güncelleme: 15.1.2021 16:11 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! İnternette 'jigolo' ilanları veriyorlardı! Milyonluk vurgun yapan 7 kişi yakalandı...

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bazı sosyal medya hesaplarının, jigolo ilanları paylaşarak insanları dolandırmaya çalıştığını tespit etti. Şüphelilerin teknik takibini yaparak adreslerini belirleyen polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Biri çağrı merkezi olmak üzere iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, adreslerde bulunan yedi kişiyi gözaltına aldı.

VERİLERİ DEPOLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 30 cep telefonu, 29 SIM kartı, 9 bilgisayar ve iki bin 500 lira ele geçirildi. Polis, şüphelilerin ağlarına düşürdükleri kişilerin verilerini depoladıklarını tespit etti.

MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR

Polis, gözaltına alınan şüphelilerin internet üzerinden jigolo ilanı vererek onlarca kişiyi dolandırdığını ve bu yolla yaklaşık bir milyon lira vurgun yaptığını tespit etti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BEŞİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 11 Ocak Pazartesi günü adliye sevk edilen şüphelilerden beşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

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