SON DAKİKA HABERLER! İnternette 'jigolo' ilanları veriyorlardı! Milyonluk vurgun yapan 7 kişi yakalandı...

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bazı sosyal medya hesaplarının, jigolo ilanları paylaşarak insanları dolandırmaya çalıştığını tespit etti. Şüphelilerin teknik takibini yaparak adreslerini belirleyen polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Biri çağrı merkezi olmak üzere iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, adreslerde bulunan yedi kişiyi gözaltına aldı.