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SON DAKİKA HABERLER! Kullandıkları bu yöntemle vurgun yapmışlar! Altın kızlar yakalandı!

Son dakika haberi... Kilitli kapıları plastik maddelerle açarak girdikleri evlerden milyonluk vurgun yapan şebeke polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Son olarak 'nın Demre ilçesinde yine aynı yöntemle girdikleri evden 350 bin lira değerinde ziynet eşyaları çalan şebeke, kamera görüntüleri ile tespit edildi. 'Altın kızlar' olarak anılan 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 12:22 Son Güncelleme: 15.1.2021 12:47 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Kullandıkları bu yöntemle vurgun yapmışlar! Altın kızlar yakalandı!

Antalya'nın Demre ilçesinde 8 Ocak tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayında, Y. E. İsimli vatandaşın evinden toplam 350 bin değerinde ziynet eşyalarının çalındığına yönelik ihbarda bulunması üzerine araştırma başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kilitli olmayan kapının plastik kart aparatıyla açıldığını belirledi.

KİRALIK ARAÇLA GELMİŞLER

Güvenlik kameraları, mobese ve PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Y., A.B., S.T., K.Ö. ve C.C. olduğunu ve ilçeye kiraladıkları araçla geldiklerini tespit eden ekipler operasyon hazırlığına başladı. Ekipler, kent merkezindeki 6 ayrı adresine dün eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Ekipler ayrıca arama yapılan evlerin birinde 8 ayrı suçtan aran cezası bulunan H.Ö isimli kişiyi de yakaladı.

'ALTIN KIZLAR' OLARAK BİLİNİYORLAR

Gözaltına alınan ve 'altın kızlar' olarak bilinen 3'ü kadın 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise, kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 adet fişek, 1 milyon TL'ye yakın değerde ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

El konulan ziynet eşyalarının müştekilerinin araştırılması ile şüphelilerin başka evden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığı yönünde ayrıntılı çalışmanın devam ettiği öğrenilirken, 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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SON DAKİKA HABERLER! Kullandıkları bu yöntemle vurgun yapmışlar! Altın kızlar yakalandı!
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