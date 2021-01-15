SON DAKİKA HABERLER! Kullandıkları bu yöntemle vurgun yapmışlar! Altın kızlar yakalandı!

KİRALIK ARAÇLA GELMİŞLER

Güvenlik kameraları, mobese ve PTS kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Y., A.B., S.T., K.Ö. ve C.C. olduğunu ve ilçeye kiraladıkları araçla geldiklerini tespit eden ekipler operasyon hazırlığına başladı. Ekipler, kent merkezindeki 6 ayrı adresine dün eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Ekipler ayrıca arama yapılan evlerin birinde 8 ayrı suçtan aran cezası bulunan H.Ö isimli kişiyi de yakaladı.