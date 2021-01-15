Son dakika haberler! Restoran sahibini öldüren babadan şok ifade: Biz gururlu bir aileyiz

'HANGİ BABA OĞLUNU ATEŞE ATAR?'



Tutuklu 3 sanığın Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmalarına devam edildi.

Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan sanıklardan Erol Albayrak, hakkındaki 'mafya' iddialarını kabul etmediğini belirterek, ''Hangi baba oğlunu ateşe atar? Biz gururlu bir aileyiz. Oğlumun ve arkadaşım Bekir'in tahliyesini talep ediyorum" dedi.

'SUÇ İŞLEMEK İÇİN GİTSEM HERKESİ VURURDUM'



Bekir Sağlık da savunmasında, ''Haraç almaya gelmedim. Ben silahı alıp kaçtım. Kavgayı onlar başlattı. Eğer suç işlemek için gitseydim önüme gelen herkesi vururdum. Avukatımın talebi üzerine tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olay günü yaralanan Umut Avcı'nın sağlık raporlarının tamamlanması gerektiği gerekçesiyle duruşmayı erteledi.