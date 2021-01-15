Son dakika: Hakkari'de 15 günlük eylem ve miting yasağı getirildi

Hakkari'de de toplantı ve gösteri yürüyüşleri, stant açma, çadır kurma ve oturma eylemleri 15 gün süreyle yasaklandı.

Hakkari Valiliğince yapılan açıklamada 16 - 30 Ocak tarihleri arasında uygulanacak yasağa göre meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma ve bildiri dağıtmak yasaklandı.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 16.01.2021 tarihi saat:00:01'den 30.01.2021 tarihi saat:23:59'a kadar on beş (15) gün süre ile yasaklandığı bildirildi.