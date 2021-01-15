Son dakika: Kızı rehin alınan kayınpeder damadını bıçakladı: Ne yapsaydım, kızımı öldürmesini mi bekleseydim?

BIÇAĞI ELİNDEN ALIP DAMADINI YARALADI

Erdem Ç., binaya girmeye hazırlanırken damadı Mesut K.'nin kendisine doğru geldiğini ve elinde 'sallama' diye tabir edilen bıçak olduğunu fark etti. Kendisini korumak isteyen Erdem Ç., damadı tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Arbede sırasında bıçağı damadının elinden alan Erdem Ç., Mesut K.'yi boynundan ve başından yaraladı.

Antalya'da fedakar baba kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla yaraladı | Video