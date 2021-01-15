Son dakika: Toplu taşımada HES dönemi başladı! Olan da bindi, olmayan da...

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı. Toplu ulaşımın yoğun kullanıldığı Cevizlibağ 'da İstanbulkartını, HES kodu ile eşleştirmeyenlerin de metrobüsü rahatlıkla kullanabildiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar bugünden itibaren toplu taşımada kullanılamayacaktı ancak eşleşmeyi yapmayanlar da toplu taşımayı kullanabildi.

Cevizlibağ'da otobüs, metrobüs ve tramvay kullananların büyük bir çoğunluğu HES kodlarını İstanbulkartları ile eşleştirdiklerini söyledi. Bazıları uygulamadan memnun kalırken, bazıları ise seferlerin az olmasından dert yandı.