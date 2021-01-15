SON DAKKA HABERİ: Şiddet içerikli dizilere özenip, bellerinde tabanca ile gezince başlarına iş açıldı



ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Grup Amirliği'ne getirilen 12 çocuğun yapılan sicil taramasında herhangi bir suça karışmadıkları belirlendi. Ardından ailelerine haber verilirken, pedagog ile baronun atadığı avukat eşliğinde ifadeleri alındı. Çocukların ifadelerinde; yaptıklarının suç olduğunu düşünmediklerini, kimseye zarar vermediklerini ve diziler ile filmlerde gördükleri sahneleri uyguladıklarını söyledikleri belirtildi.

Çocuklardan yaşı 16'dan küçük olan 10'u savcılığın talimatıyla ailelerine teslim edilirken; 18 yaşındaki 2 şüpheliye ise; polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, idari para cezası verildi. Ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli ile diğer 10 çocuğun da sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tabanca görüntüleri ile şiddet içerikli dizi fotoğraflarını kaldırdıkları görüldü.