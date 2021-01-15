Suuçtu beyaz gelinliğini giydi

Bursa'da etkili olan kar yağışının ardından bölgenin en meşhur tabiat parklarından biri olan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı da beyazlara büründü. Doğa harikası şelale ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Mustafakemalpaşa'da bulunan ve 38 metre yükseklikten dökülen Şelale, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açtı. Etrafını saran kayın ağaçları ve çeşitli tonlardaki yeşil bitki örtüsü ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkında kar yağışının ardından eşsiz manzaralar ortaya çıkarken, parkın yer yer 30 santimlik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.