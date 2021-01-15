Tarihi Çınarlı Baç Çınarlı Cami restore edilerek ibadete açıldı

Kocaeli'nin simgelerinden biri olma özelliğini taşıyan ve Baç Çınarlı Camii olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camii, 17 Ağustos 1999 depreminde almış olduğu hasar ve sonrasında yapılan incelemeler sonucunda, yıkılarak tarihi dokusu korunacak bir şekilde yeniden inşasına karar verildi. 2017'de çıkan raporlar sonrasında 2018'de yıkılıp yeniden yapımına başlayan camii, tamamlanarak ibadete açıldı.

VALİ YAVUZ KONUŞTU

Tamamlanan camiinin yeniden ibadete açılışı nedeniyle düzenlenen törene Kocaeli Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Müftüsü Sinan Cihan ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, camilerimizin sadece ibadet yerleri olarak değil, yaşam alanları olarak da görmemiz gerektiğini vurgulayarak,"Camilerimiz, doğumdan ölüme kadar hayatımızın tüm alanını düzenleyen kültürümüzün, inancımızın bir parçasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda ecdadından kalan tüm eserleri yeniden ayağa kaldırmıştır. Bu sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Ortadoğu'da ecdadın nerede bir yadigârı vars,a bıraktığı bir eser varsa hepsi ayağa kalkmıştır. İşte aslında bu yapılan çalışmalar, yeni baştan kuruluşu tamamlayan, yeniden dirilişe ve kıyama geçen aziz Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ufka, geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayan bir husustur." dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Törende, bu alanda yapılan çalışmaların önemine değinen Yavuz, "Bizim görevimiz, elbette dinimizi iyi anlamak, dinimizin gereklerini en iyi şekilde hayatımıza yansıtmak ve böylelikle de daha iyi bir insan olmaktır. Dolayısıyla bütün öğretilerin amacı, aslında insanları iyi bir insan yapmak üzere kodlanır. İslam'ın da aslında hedefi insanı olgun ve kâmil bir mümin haline getirmektir. Bir kez daha bu eserin yeniden inşaa edilerek ibadete açılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah Yeni Cuma Camii' ni de açmak, orada ilk namazı kılmak hepimize nasip olur." diyerek, ibadete açılan Baç Çınarlı Camii'nin hayırlı olmasını diledi. Fevziye Camii İmamı Hikmet Akça'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin'in yaptığı duanın ardından Baç Çınarlı Camii'nin açılış kurdelesi hayırlı olsun dilekleriyle kesilerek, açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Vali Seddar Yavuz beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Baç Çınarlı Camii'nde gerçekleştirilen ilk Cuma namazını kıldılar.

AHMET ÇELEBİ CAMİİ

1800'lü yılların sonunda inşa edilen ahşap, tarihi cami 1930'lu yılların başında çıkan yangın sonucu kül oldu., 1933'te yeniden yapılıp 2018'e kadar hizmet verdi. Ancak önce Adapazarı depreminde, daha sonra ise 17 Ağustos 1999 depreminde camii hasar gördü. Bu hasarlara bağlı olarak 2017 yılında ibadete kapatıldı ve 2018'de yıkılarak yeniden restorasyonuna başlandı.