Tarihi kalede temizlik ve bakım çalışmalarına başlandı

Uzun süredir bakımsızlık nedeniyle tepkilere neden olan tarihi Siverek Kalesinde Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında kaledeki ağaçlarda budama yapılırken kale eteklerinde ise temizlik yapılıyor.

Ekipler kale eteklerinde bulunan alanlarda peyzaj çalışması yaparken çöplüğe dönen alanların ise genel temizliği yapılıyor.

Tarihi kalede çalışma başlatan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür eden Eyyüp Uğurlu, "Tarihi bir öneme sahip olan kalenin temizliği uzun süredir yapılmamıştı. Az önce geldiğimde ağaçların budaması ve temizliğinin yapıldığını gördüm. Çok sevindim çünkü tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda hassasiyet gösteren belediye başkanımız Ayşe Çakmak'a teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası Başkan Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışma başlatıldığını dile getiren Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, "Ekiplerimizce tarihi kalede başlattığımız çalışma kapsamında öncelikle ağaçların budamasını yapıyoruz. Budama ekibinin yanı sıra bir de temizlik yapan ekibimiz var. Onlar da kale eteklerindeki çöpleri toplayarak temizliğini yapıyor. Tarihi kaleye gereken önemi vermeye çalışıyoruz ancak sit alanı olmasından dolayı daha fazlasını ancak ilgili kurumların yapmasına izin var. Belediyemizin sorumluluk alanına giren kısımlarda gereken çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.