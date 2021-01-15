Tefecilere operasyon

Gaziantep'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların işyerlerinde yapıla aramada çok sayıda çek, senet ve kredi kartı ile alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kentte tefecilik yaptıkları belirtilen kişilere yönelik operasyonunda tespit edilen 4 adrese baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada borçların yazıldığı 10 defter, 25 cep telefonu, 3 pos cihazı, iki bilgisayar ve çeşitli banka ve kurumlara ait çek, senet ve kredi kartları ele geçirildi.

Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.