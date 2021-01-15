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TEM'e giren yaya canından oldu, çarpan aracın sürücüsü kaçtı

’nin  ilçesinde, TEM'e girip, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye bir araç çarptı. Kimliği belirsiz kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 06:59 ABONE OL
TEM'e giren yaya canından oldu, çarpan aracın sürücüsü kaçtı

Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. TEM yolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye bir araç çarptı. Kimliği belirsiz kişi çarpmanın şiddetiyle yolun ortasında bulunan bariyerlerin anasına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Trafik ekipleri, olay yerindeki çalışmalar nedeniyle bir süre yolu ulaşıma kapattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri aracı tespit etmek için çalışma başlattı. Aracın kırılan parçaları olay yerinden toplandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TEM'e giren yaya canından oldu, çarpan aracın sürücüsü kaçtı
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