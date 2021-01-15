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Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti

’te yaşayan terörle mücadele gazisi (49) doğum gününde, damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 12:16 ABONE OL
Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 1996 yılında, jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Muammer Kurt, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başından yaralandı. Kurt tedavisinin ardından emekli olup, memleketi Gaziantep'te yaşamaya başladı. Muammer Kurt, 15 gün önce damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Muammer Kurt, dün doğum gününde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gazi Muammer Kurt'un cenazesi, işlemlerinin ardından tabutu Türk bayrağına sarılarak, defnedilmek üzere Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'ne gönderildi.

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Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti
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