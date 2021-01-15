“Torbacı” operasyonunda 34 gözaltı!

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden dördünün hakkında kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Pendik, Çekmeköy ve Sultangazi başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 34 şüpheli gözaltına alınırken, adresler yapılan aramalarda ise 11 kilo 508 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 270 lira ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİNİN FİRARİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli arasından S.B.'nin hakkında iki yıl 7 ay, A.S.'nin iki yıl bir ay, Ö.Ş.'nin iki yıl bir ay ve M.Y.'nin ise bir yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.