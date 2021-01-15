Torbalı vahşette çocuklar dinlendi! ‘Neşter annen için dedi’

Ankara'da uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet Nevzat Yıldız tarafından boğazı kesilerek öldürüldükten sonra başına poşet geçirilen iki çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız'ın davasında çiftin çocukları tanık olarak dinlendi. 14 yaşındaki oğulları A.Y., "Babam annemi dövdüğünde birimiz okula gitmez annemi beklerdik" dedi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Mehmet Nevzat Yıldız, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkemede tanık sıfatıyla dinlenen çiftin çocukları Yıldız'dan 'baba' olarak değil 'mahkum' olarak ifade etmek istediklerini söyledi. Adli Görüşme Odasında psikolog gözetiminde beyanı alınan 14yaşındaki A.Y. Annesinin babaları tarafından sürekli şiddet gördüğünü, kendisinin ve kardeşinin de şiddete maruz kaldığını dile getirerek, "En küçük bahanede annemi döverdi. Annemi, yemeğin tuzu fazla diye bile döverdi. Annemi daha önce de öldürmeye çalıştı ama annem kaçtı. Mahkum, annemle kavga ettiği zaman kardeşimle aynı gün okula gitmezdik. Yalnız kalmasın diye birimiz okula giderdik, birimiz annemle kalırdık" dedi.

'NEŞTER ANNEN İÇİN LAZIM'



Yaz tatilinde Mehmet Nevzat Yıldız'ın yanında kaldıkları sırada evde neşter gördüklerini belirten A.Y., "Neşteri sorduğumda 'annen için lazım' dedi. Ben ne demek istediğini anladım. Bir daha böyle bir şey söylersen seninle konuşmam ve intikamımı alırım dedi. Mahkuma 'ömrünü hapiste mi geçirmek istiyorsun?' diye sordum. Bana 'öyle bir şey olursa sizi alıp Rusya'ya gideceğim. Eğer yakalanırsam da hapiste üç öğün yemek ve yatak var' dedi. Kadınların hiçbir hakkının olmadığını düşünüyordu. Onun çocuğu olduğum için utanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇAMAŞIR ASARKEN BİLE DÖVERDİ'



Yıldız çiftinin 13 yaşındaki kızları E.Y., ise Yıldız'ın annesine sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Ağza alınmayacak hakaretler ediyordu. Kendisi yaşlı, annem genç olduğu için kendisini çok kıskanırdı. Balkona çamaşır sermeye çıktığı için bile dövüyordu. 7-8 yaşlarındayken gece su içmek için kalkmıştım. Mutfak uzaktaydı. Annemlerin odası da bizim odanın yanındaydı. Karanlık olduğundan korktuğum için annemi çağırmak istedim. Odalarına gittiğimde annem yatıyordu, mahkum uyanıktı ve elinde yastık vardı. Annemi boğacak gibiydi. Beni görünce geri çekildi" dedi. Çocukların ifadelerinin ardından apartman sakinlerinin dinlendiği sanık Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.