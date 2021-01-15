Trabzon'da son birkaç gün içinde 73 yerde yangın çıktı!

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Trabzon'un Akçaabat, Arsin, Araklı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Düzköy, Ortahisar, Of, Maçka, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerine bağlı 73 mahallede son birkaç gün içerisinde orman ve örtü yangınları meydana geldiği belirtildi.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınların, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye ekiplerince söndürüldüğü kaydedildi.

Vatandaşların yangınlara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerin bitmesinden sonraki süreçte yaprakların dökülmesi ve bahçe temizliklerinin yapılması neticesinde yakılan ateşlerden dolayı orman yangınları meydana gelebilmektedir. Bu nedenle yangınların çıkmaması için tedbirli ve dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.