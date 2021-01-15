Tunceli’de 132 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 8, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Nazımiye'de 21, Hozat'ta 17, Mazgirt'te 13, Çemişgezek'te ise 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarına ulaşıma açmak için valilik koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolunu kullanan ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmezken karayolları ekipleri yollarda çalışma yürütüyor.