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’de 132 köy yolu ulaşıma kapandı

’de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 15.1.2021 10:19 ABONE OL
Tunceli’de 132 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 8, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Nazımiye'de 21, Hozat'ta 17, Mazgirt'te 13, Çemişgezek'te ise 1 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarına ulaşıma açmak için valilik koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolunu kullanan ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmezken karayolları ekipleri yollarda çalışma yürütüyor.

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Tunceli’de 132 köy yolu ulaşıma kapandı
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