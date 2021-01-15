Turist kadınları hedef alıyordu! O kapkaççılar yakalandı

İstanbul Fatih'te, takip ettikleri yabancı uyruklu kadınların çantalarını çalan iki kapkaççı yakalandı. Rus kadının çantasını çalan şüpheliler, kısa süre içerisinde söz konusu çantayla beraber saklandıkları otel odasında bulunarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kapkaççılık yaptığı o anlar bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Fatih'in Şehsuvar Bey Mahallesi'ne bağlı Sahil Kennedy Caddesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: İki şüpheli, O.Z. isimli 34 yaşındaki Rusya uyruklu kadını takip etmeye başladı. Şüphelilerden biri, O.Z.'nin omzunda asılı halde duran çantasını ele geçirmek için hamle yaptı. Çantayı ele geçiren şüpheliler, olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya başlarken; neye uğradığını şaşıran kadın ise kapkaççıları kovalamaya başladı. O.Z., çantasını kaçıran şüphelilere yetişemeyeceğini anlayınca durumu polise bildirdi.

ÇANTAYLA BERABER YAKALANDILAR



Yaşanan olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin Muhsine Hanım Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptıklarını tespit eden Fatih Polisi, aynı gün içerisinde adrese baskın düzenledi. Polis, şüpheli M.Y. ve O.A.'yı çaldıkları çantayla beraber yakalayarak gözaltına aldı.

DAHA ÖNCEDE BAŞKA BİR KADININ ÇANTASINI ÇALMIŞ



Şüphelilerden M.Y.'nin, emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden Tacikistan uyruklu bir kadının çantasını da çaldığı ortaya çıktı. M.Y. ve O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.