Uçakta yolcuyu akrep soktu

Brezılya'da sefer esnasında bir uçaktaki yolcuyu akrep soktu. Kimliği açıklanmayan yolcu, olay sırasında Brezilya havayolu şirketi GOL'un 9185 sayılı seferiyle Campinas'tan Fortaleza'ya gidiyordu. Yolcu omzuna bir şeyin düştüğünü hissedince istemsiz olarak silkelemek için elini uzattı. Fakat sol el parmaklarında bir yanma hisseden yolcu aşağı baktığında akreple karşılaştı. Önce kabin görevlilerinin gözetiminde kalan yolcu, uçağın inişi sonrası sağlık ekiplerince tedavi edildi. Havayolu şirketi, olay sonrasında uçağı baştan aşağı buharla dezenfekte ettiklerini ve yolculara uçak inene kadar baş üstündeki dolapları açmamalarını tavsiye ettiklerini belirtti. GOL sözcüsü, "Uçak Fortaleza Havalimanı'na indikten sonra yolcu, sağlık ekibince tedavi edildi" diye konuştu.