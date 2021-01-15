Uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri ortak çalışma yaptı.

Yapılan çalışma kapsamında H.K, E.Y. ve N.E. isimli üç erkek şahıs gözaltına alındı.

Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 268,58 gram eroin, 4,53 gram metamfetamin, 8 adet yasaklı ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 46 bin 500 TL para ele geçirildi.

Zanlılar uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesince N.E. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.