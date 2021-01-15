Vatandaşı üzene ceza yazdılar

Koronavirüs nedeniyle oluşan pandemide vatandaşların cebini düşünen Antalya Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor. 19 ilçede ekiplerin sahada yaptığı denetimler özellikle haksız fiyat artışı ve etikete aykırılığa kontrol ediliyor.

YÜZDE 61'İ TÜKETİCİ LEHİNE

Pandemi nedeniyle internet alışverişi artarken, aldıkları ürünlerden memnun kalmayan vatandaşlar e devlet üzerinde Tüketici Hakem Heyetine başvuruları yüzde 40 arttı. Antalya bir yıl boyunca Tüketici Hakem Heyeti'ne 20 bin başvuruda bulunurken yapılan değerlendirmeler sonucu başvuruların yüzde 61'i tüketici lehine yüzde 39'u ise tüketici aleyhine sonuçlandı. Başvurular ise en çok ayıplı mal, abonelik, mesafeli sözleşme ve kapıda satış konularında yapıldı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet veren 2 ekip denetimlerini sürdürüyor. İçerisinde zabıta ve farklı kurumlardan personellerin bulunduğu denetim ekipleri Pazar yerleri, marketler, AVM'ler, petrol isytasyonları gibi perakende ticaretinin yanı sıra maske denetimi, kolonya ve dezenfektan denetimlerini yapıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Haksız Fiyat Artışı (HFA) programını kullanan vatandaşların şikayetleri anında değerlendirilmeye alınıyor. 2020 yılı içerisinde yapılan denetimler 1600 firma denetlenirken 200 firmada, denetlenen 20 bin üründen de 600'ünde aykırılık tespit edildi. Ayrıca 900'e yakın fahiş fiyat denetiminde 10 firmanın fahiş fiyat uygulaması nedeniyle cezai işlem uygulandı.