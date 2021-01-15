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’de operasyonu: 4 gözaltı

’nın ilçesi polis zahir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.1.2021 23:12 ABONE OL
Viranşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Viranşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri zehir tacirlerine yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Ekipler Uyuşturucu Madde Ticareti satıcılarının yakalanmasına yönelik yaptıkları ortak operasyonda Diyarbakır - Viranşehir yolundan Viranşehir'e ortak hareket eden 2 araçta 5 kilogram 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gerçekleşen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Viranşehir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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