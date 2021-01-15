Yastık savaşında gözünden yaralanan Belinay'dan güzel haber

Belinay Avcı ise ameliyat sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu belirtip, "Babamla yastık savaşı oynuyorduk. Avizenin camı gözüme isabet etti. O an çok korkmuştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimde gözüm ile ilgili doktorların söyledikleri beni ve ailemi çok korkuttu. Ancak, ameliyatın ardından sağlığa kavuştum. Eskisi gibi görebiliyorum. O nedenle çok mutluyum. Doktorum Safiye hanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.