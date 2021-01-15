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Yastık savaşında gözünden yaralanan Belinay'dan güzel haber

Babasıyla yastık savaşı yaptığı sırada gözüne kırılan avize camı isabet eden 9 yaşındaki Belinay Avcı'dan güzel haber geldi. Göz kapağı ve korneası yırtılan küçük kız kaldırıldığı hastanede tedavi edildi. Belinay'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Kızımızın kornea tabakasından üçte bir oranında bir parça kopmuştu. Gözün rengini veren iris dokusu, dışarıya fırlamıştı. Bize geldiğinde gözü kan içindeydi ve dokular bile seçilemiyordu" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 14:59 Son Güncelleme: 15.1.2021 15:22 ABONE OL
Yastık savaşında gözünden yaralanan Belinay'dan güzel haber

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde, geçen yıl 22 Aralık'ta babası Adnan Avcı ile yastık savaşı yapıp şakalaşan Belinay Avcı'nın gözüne, yastığın çarpması sonucunda kırılan avizenin camı isabet etti. Camın gözüne girmesiyle gözü kanlar içinde kalan küçük kız, kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk muayenede çocuğun gözüne isabet eden cam parçalarının kornea ve gözbebeğine zarar verdiği tespit edildi. Bunun üzerine aile çocuklarını, önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Avcı, ailesinin isteğiyle İzmir'deki özel bir hastaneye nakledildi. Burada gerçekleştirilen ameliyat ile Avcı, kornea nakline gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

'KOPAN KORNEA DOKUSU ASILI HALDEYDİ'

Olaydan bir gün sonra öğle saatlerinde Belinay'ı muayene ettiğini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Gece yastık savaşı yaparken fırlatılan yastık avizenin camına çarpmış. Gece olay olduğunda birkaç hastaneye daha gidilmiş. Kornea nakli olması gerektiğini söylemişler. Bize geldiğinde ise kornea dokusunun hasarlı olduğunu gördük. Muayene sırasında kornea dokusundan kopan parçanın aslında kenarda asılı bir şekilde durduğunu fark ettim ve bu doku canlıydı.

Kornea nakli yapmadan, kişinin kendi dokusunu bölgeye naklettik. Göz bebeği parçalanmıştı. Ameliyatta iris dokusunu antibiyotikle yıkadık, yerine ittik ve göz bebeğini yeniden oluşturduk. Kenarda asılı duran kornea dokusunu 8-10 dikişle yerine tutturduk. Ertesi gün görmeye başladı. Takılan doku tam olarak yerine oturdu. Kızımız şu anda iyileşme sürecinde. Astigmatı oluştu, ona yönelik tedaviyi uyguladığımızda tamamen iyileşmiş olacak" diye konuştu.

Belinay Avcı ise ameliyat sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu belirtip, "Babamla yastık savaşı oynuyorduk. Avizenin camı gözüme isabet etti. O an çok korkmuştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimde gözüm ile ilgili doktorların söyledikleri beni ve ailemi çok korkuttu. Ancak, ameliyatın ardından sağlığa kavuştum. Eskisi gibi görebiliyorum. O nedenle çok mutluyum. Doktorum Safiye hanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Yastık savaşında gözünden yaralanan Belinay'dan güzel haber
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