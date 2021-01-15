Yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Zonguldak-Ereğli karayolu istikametinde bir firmaya at 34 GV 234 plakalı otobüs kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada, otobüste ilk belirlemelere göre 1'i bebek 16 kişi yaralanırken, olay yerine Zonguldak ve Kdz. Ereğli ilçesinden çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralananlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle karayolunda uzun trafik kuyruğu oluştu.

Kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.