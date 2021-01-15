Yolu olmayan hiçbir mahalle ve sokak kalmayacak

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Yenişehir ilçesine bağlı Dönümlü, Elidolu, Çelikevler, Aziziye Mahallelerinde aralıksız bir şekilde yol iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, "İlçemizde kış şartlarına uygun yolu olmayan hiçbir mahallemiz, sokağımız kalmayacak." açıklamasında bulundu.

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kırsal mahallelerde kış aylarının daha rahat geçmesi için yapılan çalışmalarda mahalle içi yollar, bağlantı yolları ve mahalle meydanlarında yol yapım çalışmaları tamamlandığını belirten Beşikci, "Ekiplerimiz tarafından Dönümlü, Elidolu, Çelikevler, Aziziye Mahallelerinde şuana kadar 3000 ton beton kırıntısı ve alt temel malzemesi ile doldurulup toprak silindiriyle sıkıştırılıp güçlendirildikten sonra 0-38 kırma bazalt alt temel malzemesi iş makinaları ile serilip sıkıştırıldı. Asfalt yollarda ise zamanla oluşan çukur ve yıpranmalarda eşilip kazıldıktan sonra sıcak asfalt(binder) tabakası serilerek yama silindiri ile sıkıştırıp trafik akışına uygun hale getirildi.Asfaltlama sezonu ile birlikte bu mahallelerimizin tamamına kilitli parke ve sıcak asfalt serilecektir." dedi.

Öte yandan yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getiren Dönümlü, Elidolu, Çelikevler, Aziziye mahalle muhtarları; "Öncelikle Yenişehir Belediyesi Başkanımız Sayın Murat Beşikçi'ye ve ekibine mahallelerimize yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.