Yüksekova'da kar temizleme çalışması

Hakkari'nin ilçelerinden Yüksekova'da başlayan kar yağışı ile birlikte Yüksekova Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekibi yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla geceden mahallelerin cadde ve sokaklarında eş zamanlı olarak kar temizleme çalışmaları başlattı.

Yapılan hummalı çalışma ile ilgili bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Bilindiği üzere ilçemizde kış şartları çetin geçiyor. Bizde buna hazır bir şekilde bekliyoruz. Dün başlayan kar yağışı ile birlikte Karla Mücadele ekibimiz yolların kapanmaması ve vatandaşlarımızın güne başlarken mağdur olmamaları için temizlik çalışmaları başlattı. Çalışmalarımızda 4 Kepçe, 2 Greyder ve 4 Kazıcı yer alıyor. İnşallah en kısa zamanda iş makinemizin girmediği cadde sokak kalmayacak" dedi.