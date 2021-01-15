Zehir karşılığı hırsızlık yaptırdılar

Gaziantep'te uyuşturucu bağımlılarına çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu temin eden bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Çok sayıda çalıntı malzemenin de ele geçirildiği operasyonda zehir için hırsızlık yapan 3 kişi de gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamette baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda çalıntı malzeme ve bir tüfek ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu bağımlılarına çalıntı malzeme karşılığında madde temin eden M.A ile hırsızlık yaparak uyuşturucu satın alan 3 kişi gözaltına alındı.