Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği başkanı Savaş Çiloğlu, yaptığı açıklamada, 'Pandemide minik yürekler kitaplarla ısınsın' projemiz kapsamında iki iş insanının derneğimize bağışladığı 10 bin kitap çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından onaylanan farklı kitap türlerinden 500 adeti Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, kitapların özellikle dezavantajlı çocuklar için önemine dikkat çekti.

İyi bir kitabın gerçek bir hazine olduğunu ifade eden Köktürk, "Derneğimize ve hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize teslim edilen kitapları özellikle dezavantajlı çocuklarımız başta olmak üzere minik yüreklere ulaştıracağız. Onların bu kitapları okuyarak hayal dünyalarını genişleteceklerini düşünüyoruz" dedi.

Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu da, "En değerlilerimiz olan çocuklarımıza en değerli hazine olan kitap hediye ediyoruz. Bundan daha güzel mutluluk olamaz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 500 kitap çocuklarla buluşturulmak üzere teslim edildi.