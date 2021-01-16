1700 metrede zorlu tedavi!

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Kaz dağları eteklerindeki köylerde İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, elverişsiz hava koşullarına rağmen dur durak bilmeden çalışıyor. Yağan kara rağmen 75 köye hizmet veren veteriner timleri, yeni doğan yada küpesi düşmüş büyük ve küçükbaş hayvanları küpeleyerek TURKVET sistemine kayıt altına alıyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı program kapsamında 2 veteriner hekimin gece gündüz demeden sorumlu olduğu köy ve işletmeleri düzenli olarak ziyaret ettiğini belirten Bayramiç İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çobanoğlu, "Program dahilinde veterinerlerimiz işletmeleri gezerek hayvanların zorunlu ve koruyucu aşılarını tamamlıyor, işletmelerin varsa eksiklerini gideriyor. Yeni doğan veya küpesi düşen hayvanların küpeleme işlemi yapılarak sisteme kayıtları yapılıyor. Veteriner hekimlerimizin düzenli kontrolleri sayesinde hayvanlardan insanlara geçebilecek zoonoz hastalıkların önüne geçilmiş oluyor" dedi.

Araçlar yenilendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gönderilen yeni araç filosu ile hizmetlerin daha da kolaylaştığının altını çizen Çobanoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'a ve Mali İşler Şube Müdürü Osman Nuri Tatlı'ya teşekkür etti. Çobanoğlu, " 2 adet 4x4 pikabımızı ve 2 adet binek aracımızı önümüzdeki hafta teslim alacağız. Yeni gelen araçlarımızla birlikte sahadaki etkimiz artacak. "diye konuştu.