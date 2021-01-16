Ailelere 'Psikolojik Danışmanlık’ hizmeti

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi alanında uzman kurum psikologu eşliğinde, 'Aile bütünlüğünün korunması ve sosyal yapının güçlendirilmesi için' vatandaşlara ücretsiz psikoterapi ve aile danışmanlığı hizmeti veriyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü tarafından, alanında uzman kurum psikologu aracılığıyla vatandaşlara, psikoterapi ve aile danışmanlığı hizmeti sunuyor. Kadın, çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik bireysel psikoterapi, grup çalışmaları, psiko-eğitim ve seminer hizmeti uzmanlar tarafından vatandaşların tercihine göre yüz yüze ya da online terapi şeklinde verilebiliyor.

Sunulan hizmet kapsamında, çocuk ve ailelerine yönelik gelişimsel tarama, gelişimsel takip ve ebeveyn danışmanlığı da yapıldığını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Belediyemiz bünyesinde psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında 2019 yılı Temmuz ayından bu yana 998 kişiye hizmet verildi. Bu kişilerden 550'si çocuk ve ergen, 448'i ise yetişkindir" dedi.

Gültak, "Ayrıca psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında düzenlenen psiko-eğitim ve grup çalışması sayısı ise 68'dir. Çocuk ve ergenlere psikoterapi hizmeti, gelişimsel tarama ve danışmanlık gerçekleştirilirken, yetişkinlere de bireysel danışmanlık hizmeti sunduk. Birçoğumuz, hayatımızın zor dönemlerinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyabiliriz. Akdenizliler kendilerini asla yalnız hissetmesin. Biz her daim vatandaşımızın yanınızdayız" diye konuştu.