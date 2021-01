AK Parti’den Şırnak’ta kan verme seferberliği

Türk Kızılay'ın azalan kan stoklarına katkıda bulunmak için Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ak Parti İl Başkan vekili Adnan Yorga, Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar, Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ve partililer kampanyaya destek verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca, Kızılay'ın kan stokları da hızla erimeye başladı. Kan stoğunun artması amacıyla Kızılay tarafından ülke genelinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Şırnak kent merkezinde 3 gündür kurulan kan bağış noktasında 200 ünite kan toplandı.

Kampanyaya destek vermek ve vatandaşlara çağrıda bulunmak için harekete geçen Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ak Parti İl Başkanvekili Adnan Yorga, Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar, Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ve partililer Kızılay Kan Bağış Tırını ziyaret etti. 13-19 tarihleri arasında Şırnak'ta kan bağışı toplayacak olan Kızılay aracı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların kan vermesi için servis hizmeti verecek. Kan vermek isteyen vatandaşları evlerinden alıp evlerine bırakacak. 3 günde 200 ünite kan toplandığını belirten Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik; "Kızılay ekiplerimize teşekkür ederiz. Üç gündür Şırnak'talar ve kan alıyorlar. Hafta sonu da açık olacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşları evinde alıp kan alma merkezine getirecekler. Şimdiye kadar 200'e yakın ünite kan aldılar. Hedefleri 500 ünite kan almak.

Buraya gelip kan vermek isteyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Her bir kan bir can kurtarmaktır. Allah herkesten razı olsun. Emeği geçen her kese teşekkür ederiz" dedi. Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise; "Bir damla kan hayat kurtarır cümlesinden yola çıkarak, kanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle geçen seneden beri dünyada ve ülkemizde seyreden pandemiden dolayı kan tüketiminde hat safhalarda sıkıntılar başladı. Ama milletimizin sayesinde bu sıkıntılara göğüs geriyoruz. Şuanda Diyarbakır Kan Bankasından gelen araçlarımız birkaç gündür ilimizde hizmet etmektedir. Soğuğa rağmen vatandaşlarımızın desteği oldukça iyi durumda. Zaten Şırnak halkı her zaman bu tür etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kan vermek vücuttaki kanın yenilenmesine neden olduğu için vatandaşlarımızın tereddütsüz kan vermelerini ben belediye başkanı olarak kendilerinden talep ediyorum" dedi.