Amonosların zirvesi beyaza büründü

Doğu Akdeniz'de özlemle beklenen yağmur ve kar, dün itibariyle etkisini gösterdiği Hatay'da Amanos dağının zirvesini on santimetre beyaza büründürdü.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış fırtına uyarısının ardından Hatay'da da dün başlayan yağmur Amanos dağlarının yüksek kesimlerde karla karışık yağmasıyla 2021 yılının ilk kar yağışı gerçekleşti.

Amanos dağının zirvesinde bulunan Bağrıaçık yaylasında dün geceden itibaren yağmurla karışık başlayan kar bugün boyunca yağdı. Amanos dağının zirvesine düşen yılın ilk karı on santimetreyi geçti.

Amanos dağının zirvesinde yılın ilk kar yağışını Dörtyol'dan paylaşmanın mutluluğunu yaşayan AKED (Amanos Keşif Derneği) üyesi, doğasever Nazım Sönmez "2020-2021 yılının ilk karının dün geceden yağmaya başladı ve yağmaya devam ediyor. Yaklaşık on santimetreyi geçen bir kar oldu. Nihayet bereket kendini gösterdi. Yağmur, kar yoktu ve susuzluk baş göstermişti ve imdadımıza kar yetişti" dedi.

Birkaç gün kar yağışının devam edeceğini de ifade eden Sönmez, kar görmek isteyenleri de yarın buz tutmadan, kar gözlemi çekenleri bölgeye davet etti.

Bu arada İskenderun'dan da Amanos dağının zirvesinde eski radar bölgesinde de ilk kar görüldü.