Ceylanpınar'da kaçak avlanan 2 kişiye ceza

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan 2 kişi yakalandı, 29 tarla ölü kuşlarını ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik güçleriyle birlikte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide yaptığı kontrollerde 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi. Ekipler, yaptığı incelemede, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 29 tahtalı kuşu ele geçirdi.



Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.