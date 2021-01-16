Deniz Köken: 7 yeni okulun 2'sinin inşaatı başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.



Başkan Deniz Köken, vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtlarken, birim müdürleri de müdürlükleriyle ilgili gelen soruları canlı yayında yanıtlayarak vatandaşları bilgilendirdi.



YAYINA 2 BİN SORU GELDİ



Büyük ilgi gören canlı yayına toplamda 2 bine yakın soru geldi. Canlı yayın süresi yetmediğinden dolayı cevaplanamayan sorular, yayın sonrası ilgili müdürlüklere iletildi.



"SÖZ VERİLEN 7 OKULUN 2'Sİ BAŞLADI"



Eyüpsultan ilçesinde ihtiyaç olan okul talebinin hızla yerine getirildiğini anlatan Başkan Deniz Köken, 7 okul projesinden 2'sine başlandığını söyledi. Topçular ve Düğmeciler Mahallelerinde yaşanan okul sorunuyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Deniz Köken, "Düğmeciler, Topçular'da park yapacak alan arıyorum, okul yapacak alanı nasıl bulacağım. Bunu bilmek lazım çünkü tamamen sıkışmış durumda bir yapı. Bu bölgemizle ilgili en azından 7 tane okulun 2'sini başlattık. İlkini Göktürk'te bir diğerini Yeşilpınar'da başlattık. Şimdi yıkılmış olan Refhan Tümer yapılacak. Eyüp İmam Hatip 72 derslik olarak yeniden yapılacak. Bu bölgenin tamamında şimdi Havuzbaşı'nda büyükşehir, maliye hisselerinin olduğu, Gaziosmanpaşa'ya çıkarken ki bölgede aslında okul alanı var orada. O bölgenin hem imarını çözüp hem de okulu da oraya sıkıştırdığımızda orada bir okul kazanmış olacağız. Hangi boşluktan ne çıkarabilirsek okul yapacağız. Düğmeciler ve Topçular'da lise yapacak bir alanımız yok" dedi.