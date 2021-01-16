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'deki tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı

'nin ilçesinde yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 18:13 ABONE OL
Denizli'deki tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çameli ilçesinde düzenledikleri operasyonla, vatandaşlara yüksek faizle borç verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyerek icra takibi başlattıkları ve tehditle para istedikleri öne sürülen 3 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, takip dosyası ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'tefecilik ve yağma' suçlarından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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Denizli'deki tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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