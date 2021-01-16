Dolandırılan damat adayı liste yapıp polise verdi! 200 TL tatlı 800 TL yol parası...





Biz de başlık parasını ödedik, altınlarını aldık. Kızla 2-3 hafta konuştuk. Daha sonra telefonunu kapattı, ulaşamadık. Bana 'hattını bloke etmişler' dediler. Sonra babam konuştu. Hesap numalarına yine para gönderdik. Parayı aldılar, irtibatı kestiler. Daha sonra bizim komşu köyden birinin de aynı kızı istediğini duyduk. Ondan sonra babamlar Mersin'e çıktı gitti, polise verdi. Aynı anda iki aileyi birden dolandırmışlar. Toplamda 45 bin liramız gitti. Köylümüz olan aracıya güvendiğimiz için hiç şüphelenmedik" dedi.





'BİZE ZEYNEP, DİĞER AİLEYE DERYA OLARAK VERMİŞLER'



Baba Mehmet Karadoğan ise aracı olan Ethem T'nin bu iş için kendilerinden 5 bin TL istediğini belirterek, kızı istemeye gittiklerinde yaptıkları masrafları anlattı. 17 Aralık'ta Mersin'de düğün yapacaklarını; ancak kız tarafının sürekli tarihi ertelediğini söyleyen Karadoğan, komşu köyden birinin de aynı kızı istediğini öğrendiklerini ve 12 Ocak'ta Mersin'e gittiklerini anlattı. Karadoğan, "Kızı bize 'Zeynep' diye verdiler, diğer aileye 'Derya' diye vermişler.





Diğer aileyle Mersin'de buluştuk. Gittik, boş evle karşılaştık. Eve Suriyeliler girmiş. Aileyi sorduğumuzda 'bir gece önce taşındılar' dediler. Sonra polise gittik. Polise buldu getirdi. Şikayetçiyiz dilekçemizi verdik. Cezasını çeksinler, bizi dolandırdı başkasını dolandırmasın. Bize yaptığını başkasına yapmasın" diye konuştu.