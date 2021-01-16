Engelli sporcu sağlıkçılar içi koştu

Bursalı sporcu Burak Tetik, yaşanan Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu tüm gayretlerden dolayı kendilerine moral ve motivasyon amaçlı bir koşuya imza attı.

İstanbul, Antalya ve Edirne gibi bir çok şehirde çeşitli yarışlara katılarak Bursa'yı temsil eden 25 yaşındaki engelli sporcu Burak Tetik, bu kez salgın nedeniyle büyük bir özveri ve gayretle çalışan sağlıkçılar için koştu. İznik 112 Acil servis noktasından başlayarak İznik Devlet Hastanesine kadar yaklaşık 5 kilometrelik bir koşu gerçekleştiren Tetik, İznik Devlet Hastanesi bahçesinde çalışanların alkışları ile karşılandı.

"ONLARIN MUTLU OLMASINI İSTEDİM"



Genç sporcu gerçekleştirdiği etkinlik ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün tüm sağlık çalışanları için koştum. Bu koşuyu yapmamdaki amacım tüm sağlık çalışanlarının yanında olduğumu göstermek. Yaşadığımız bu günlerde onların mutlu ve motive olmaları çok önemli. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Temel hedefim İznik ve Bursa'yı Türkiye'de temsil etmek, Dünyada da Türkiye'yi temsil etmek. Türk bayrağını Avrupa da kaldırmak istiyorum. Benim tek isteğim manevi destek" dedi.

"BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ"



İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aybars Alemdaroğlu ise bu anlamlı davranış ile ilgili olarak, "Bizler için sürpriz oldu. Genç kardeşimize sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Doğaldır ki zorlu bir dönemden geçtik ve geçiyoruz. Ama Allah'ın izni ile bu günleri de atlatacağız. Arkadaşlarımızın böyle bir şey düşünmesi hakikatten bizleri mutlu etti, Böyle bir olayın gerçekleşmesini sağlayan başta İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Hüseyin Coşkun olmak üzere emeği geçen herkese Sağlık çalışanları adına çok teşekkür ediyorum. "diye konuştu