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'da özel idare yolu açtı, cenaze toprağa verildi

'ın ilçesine 10 km uzaklıktaki Yeniyurt köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına Özel İdare ekipleri yetişti.

İBRAHİM GÜRLER
Giriş Tarihi: 16.1.2021 13:01 ABONE OL
Erzincan'da özel idare yolu açtı, cenaze toprağa verildi

Erzincan genelinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt köyünde, İstanbul'da vefat eden 80 yaşındaki Haydar Serin'in cenazesi karayolu ile Erzincan'a getirildi.

Refahiye ilçesi ile köy arasındaki yolun kardan kapalı olması nedeniyle cenazeyi götüremeyen Serin'in yakınları Erzincan İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Ekipler ise yaklaşık bir metre yüksekliğe ulaşan karı iş makineleri ile temizleyerek yolu açtı. Cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

Öte yandan Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 189 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Erzincan'da özel idare yolu açtı, cenaze toprağa verildi
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