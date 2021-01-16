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’da trafik kazası 5 yaralı

'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yol kenarında sulama kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İBRAHİM GÜRLER
Giriş Tarihi: 16.1.2021 19:40 ABONE OL
Erzincan’da trafik kazası 5 yaralı

Kaza, Erzincan- Sivas karayolu Bozyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erzurum'dan Kocaeli'ne giden Cuma İnce yönetimindeki 25 AAU 993 plakalı hafif ticari araç Erzincan- Sivas karayolu Bozyazı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yol kenarında sulama kanalına düştü.

Kazayı görenlerin Meydana gelen kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı 112 ambulansları ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Erzincan’da trafik kazası 5 yaralı
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