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'ta şaşırtan baskın! Dışarıdan çiğköfteci içi berber

'ta kısıtlama günü açık olan çiğköfteciden kapı açarak, faaliyetine devam eden kuaföre baskın düzenlendi. Ceza yazımı sırasında tıraş etmeye devam eden berber, kepengi göstererek, “Açık değiliz, kapalıyız şu anda" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 15:17 Son Güncelleme: 16.1.2021 15:36 ABONE OL
Esenyurt'ta şaşırtan baskın! Dışarıdan çiğköfteci içi berber

Esenyurt Mandıra Caddesi'nde bir erkek kuaförün faaliyetine devam ettiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese baskın yaptı.

İstanbul Esenyurt’ta kısıtlama günü şoke eden olay... Dışı çiğ köfteci, içi berber | Video

Ekipler adrese geldiklerinde yasal olarak açık olan çiğköfteciden kapı açılarak bir kuaförün faaliyetine devam ettiğini belirledi.

Baskın sırasında içeride sıra bekleyen müşterilerin de olduğu görüldü. Ceza kesildiği sırada berber bir çocuğu tıraş etmeye devam etti.

İçeride bulunan müşterilere ve berbere 3 bin 469 liradan ceza kesildi. 2 işletme de belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Kapalı kepengini göstererek, "Zaten kapalıyız şuanda. Cumartesi (Cuma) gününden kalan müşterileri aldım. Cumartesi günü çalışamıyoruz zabıtalar geçtiği için dediğim gibi bir kişiyi alayım dedim" diye konuştu.

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Esenyurt'ta şaşırtan baskın! Dışarıdan çiğköfteci içi berber
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