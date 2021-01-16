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Hafta sonu devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde uygulanacak olan 56 saatlik saat 21.00 itibarıyla başladı 18 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 16.1.2021 16:40 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Koronovirüs ile mücadele kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonu için uygulanacak yedinci sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü 21.00 itibarıyla başladı 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için il genelinde gerekli tüm tedbirler alındı.

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor
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