Haliç köprüsü'nde feci kaza! Çekici, yol bakım araçlarına çarptı

Kaza, 02.30 sıralarında Eyüpsultan Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZD 9174 plakalı oto kurtarıcı, köprü üzerinde yol bakım çalışması yapan Samet Kaya, (32)'nın kullandığı 34 TP 2096 plakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım kamyonuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol bakım kamyonunun sürücüsü Samet Kaya savrulurken oto kurtarıcının ismi öğrenilemeyen sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı.
BİRİ OLAY YERİNDE BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ
Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Kaya, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde oto kurtarıcının sürücüsünün öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Samet Kaya da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CENAZE 1 SAATTE SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
İtfaiye ekipleri sıkışan oto kurtarıcının sürücüsünü yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Cenaze, ambulansa konularak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.