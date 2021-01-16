Haliç köprüsü'nde feci kaza! Çekici, yol bakım araçlarına çarptı

BİRİ OLAY YERİNDE BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Kaya, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde oto kurtarıcının sürücüsünün öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Samet Kaya da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.