Hatay’da captagon hap ele geçirildi

Hatay'da durdurulan bir motosiklette yapılan aramada, siyah çorap içerisinde sarılı şefaf bir poşet içerisinde bin 930 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Antakya İlçe Jandarma Kokutanlığı timleri ile Jandarma Trafik Timleri, Reyhanlı-Antakya Karayolu üzerinde bulunan Demirköprü Mahallesinde yaptıkları uygulamada, şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsünün hal ve tavırlarından şüphelenen Jandarma, motosiklette yaptığı aramada, oturağın altında bulunan gizli bölmede bir çorap içerisinde zulalanmış vaziyette bin 930 adet captagon hap buldu. Olayla ilgili A.Q. isimli Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.