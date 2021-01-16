Hatay’ın 3 mahallesinde esrar operasyonu

Hatay'da 3 ayrı mahallede yapılan operasyonlarda, bol miktarda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ile geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik 3 mahallede 3 ayrı operasyon düzenledi. Akasya Mahallesinde düzenlenen operasyonda O.G. isimli şansın evinde yapılan aramada, 560 adet captagon hap, 124 gram takoz esrar, 13 adet Extacy hap, 150 gram kubar esrar bulundu.

Narlıca Mahallesinde düzenlenen operasyonda M.M.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada daralı 159 gram Takoz Esrar, 3 parça halinde toplam daralı 50,8 gram Kubar Esrar bulundu.

Şirince mahallesinde yapılan operasyonda ise A.A.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada da 38 parça halinde toplam ağırlığı 71 gram Takoz Esrar, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör bulundu. Olaylarla ilgili ev sahipmeri O.G., M.M.Ö. ve A.A.G. yakalanarak gözaltına alındı.