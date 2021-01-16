Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar

Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar

’in Toroslar ilçesinde bir marketten hırsızlık yapıp kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülenen 3 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 13:41 ABONE OL
Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar

Hırsızlık olayı, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki markette 2 Ocak günü yaşandı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İbrahim Askay, Mehmet Bilir ve Ömer Kaya olduğunu belirledi. 3 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin marketten çaldıkları ürünler ile kaçtıkları anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Unilever Temiz Gelecek Vizyonu
Unilever Temiz Gelecek Vizyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlık yapıp, kaçarken güvenlik kamerasına yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA