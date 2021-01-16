Hâkime bak!

Hâkim Karadağoğlu, aracını trafikten çekmek istediğine dair işlem yapılmasını istedi. Yasa gereği kişi aracını trafikten çekerse yıllık ödemesi gereken vergilerden muaf tutuluyor. Uyanık hâkim aracı trafikten çektiğine dair resmi işlemleri tamamladıktan sonra önce 23 LK 333 plakasıyla, bir süre sonra da 06 HZS 67 plakayı aracına takarak trafiğe çıktı. Rutin polis kontrollerinde hâkimin foyası da açığa çıktı. Tutanak tutan polisler, hâkim hakkında "Resmi belgede sahtecilik"ten suç duyurusunda bulundu. Hakim hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. HSK 2'nci Dairesi de idari soruşturma başlattı.