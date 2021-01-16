İki aileyi kavga ettiren gelin ve annesi adliyeye sevk edildi!

Mersin'de kız istemeye gittikleri evin önünde kavga ettikten sonra dolandırıldıkları anlaşılan 2 ailenin, dolandırıcılık şüphelilerinden gelin ile annesi adliyeye sevk edildi. Y.S. ifadesinde, "M.K.'yi ben hiç görmedim. V.T. ile de ciddi düşünüyordum, evlenecektim" dedi.

İfadesinde olayın yanlış anlaşıldığını belirten gelin Y.S., "M.K.'yi ben hiç görmedim. V.T. ile de ciddi düşünüyordum, evlenecektim" dedi.

Türk sinemasının ünlü filmi Tosun Paşa'yı akıllara getiren evlendirme vaadiyle dolandırıcılık olayında, 60 bin liraları alınan 2 aile, aynı anda gittikleri adreste kavga edince, dolandırıldıklarını anladılar.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda baba, oğlu ve eşi gözaltına alınmış, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Yakalama kararı bulunan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren Yandol Büro Amirliği ekipleri, gelin Y.S. ile annesi H.S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından gelin ve annesi, adliyeye sevk edildi. Gelin, yüzünü başörtüsü ile gizledi. Polis, aranan aracı E.T. ile para transferi işini takip eden M.S.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Olayın geçmişi

İddialara göre, E.T. adlı şahıs, Kırıkkale'de oturan V.T. ile Ankara'da oturan M.K.'den evlendirme vaadiyle toplam 60 bin lira para aldı. Her iki tarafı farklı tarihlerde Y.S. adlı genç kızın ailesi ile görüştüren ve söz kesilmesini sağlayan şüpheli, daha sonra nişan yapılması için iki aileye de aynı adres, aynı gün ve aynı saatte randevu verdi.

Dolandırıldıklarından habersiz şüphelinin merkez Akdeniz ilçesinde verdiği adrese giden 2 aile, kapıda birbirleriyle karşılaştı. Adreste kimsenin olmadığını gören aileler, daha sonra aynı kızı istemeye geldiklerini öğrenince kavga etti. Şikayet üzerine adrese giden polis ekipleri, tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Polis merkezinde ifadeleri alınan şikayetçilerin dolandırıldıkları ortaya çıkmış, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Müştekilerin ifadelerini doğrultusunda ilk önce kız istenen evi bulan ekipler, daha sonra olayın bir kurmaca olduğunu, olayın içinde aracı, kız istenen ev sahipleri, gelin ile onun anne ve babasının da olduğunu tespit edilmişti.