İstanbul'da kar yağışı; Sarıyer'de çocuklar kar topu oynadı

İstanbul'da beklenen kar yağışı uç bölgelerden geldi. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü.



İstanbul'da günlerdir geleceği söylenen kar yağışı Esenyurt ve Sarıyer bölgelerinden yoğun şekilde yağmaya başladı. Başakşehir, Beylikdüzü ve Çatalca gibi kentin batısındaki ilçeler kısa sürede beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı Sarıyerde de etkisini gösterdi. Beklenen kar yağışı ile birlikte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkarak karın tadını çıkardılar.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı Kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Kar yağışının Kısıtlama günü olan Pazar günüde etkisini arttıracağı ve 15-20 santimetreye kadar yükseleceği kaydedildi. Etkili olacak kar yağışı için özellikle sürücülerin don ve karlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.